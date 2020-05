Debata prezydencka 2020. Paweł Tanajno odebrał tysiące gratulacji. W poczuciu zwycięstwa poszedł spać o 2 nocy

- Wszedłem do tej debaty, aby wygarnąć politykom. Andrzejowi Dudzie i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu , których oskarżam o zagładę polskiej gospodarki w związku z wprowadzonymi obostrzeniami - mówi WP Paweł Tanajno. Cieszy się, że jego głos przebił się w debacie. Zwierza się, że w garderobie TVP razem z innym kandydatem Stanisławem Żółtkiem zapalili wspólnie papierosy i cieszyli się, że namieszali w debacie.

Paweł Tanajno. Protest przedsiębiorców w Warszawie

7 kwietnia do Warszawy mają zjechać się przedsiębiorcy, protestujący przeciwko zamrożeniu gospodarki. Według zapowiedzi Pawła Tanajno z Katowic jedzie grupa 600 aut, z Poznania około 500 samochodów, innych dużych miast również po 200-300 aut. Strajk samochodowy ma sparaliżować ruch w stolicy. Przedsiębiorcy domagają się odmrożenia gospodarki i wypłaty odszkodowań za dochody utracone podczas obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.

- Morawiecki nie uratował żadnych miejsc pracy. Wszystko odbyło się kosztem przedsiębiorców, którzy mimo blokady działalności nadal wypłacają pensje pracownikom. Podałem w debacie gruby przykład Tadeusza Gołębiewskiego, hotelarza, który zastawia swój majątek pod kredyt, którym będzie opłacał zobowiązania. Kary dla fryzjerów są skandalem - mówi dalej Paweł Tanajno. - Procedury przyznawania pomocy powinny być przyspieszone i zautomatyzowane. Jakoś w przypadku wyciągania od nas pieniędzy, pobierania podatków udało się to wprowadzić - podkreśla.

Debata prezydencka w TVP

W trakcie debaty prezydenckiej Paweł Tanajno bezpardonowo atakował polityków w tym Andrzeja Dudę, zwracając się do niego per "panie Andrzeju". Na pytanie dotyczące pierwszej podróży zagranicznej po objęciu fotela prezydenta stwierdził, że pojechałby do Koszalina.