Debata Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim? Polityk PiS stawia warunki

Czy politycy PiS staną do otwartej debaty z Donaldem Tuskiem? - My proponowaliśmy debaty polityczne kandydatom Platformy przed wyborami prezydenckimi. To prezydent Trzaskowski z takiej debaty nie skorzystał. Nie rozumiem, o czym mielibyśmy z premierem Tuskiem debatować - komentował w programie "Newsroom WP" Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. - Ja bym bardzo chętnie namawiał premiera Mateusza Morawieckiego, bo to on stoi na czele polskiego rządu, do debaty z Donaldem Tuskiem, gdyby Donald Tusk zapowiedział cokolwiek, co zamierza zrobić w polskiej polityce. Jeśli on zapowie cokolwiek, to ja będę uważać, że warto o tym rozmawiać. Bo rozmawianie wyłącznie o projekcjach i zdolności do zaklinania rzeczywistości po powrocie Donalda Tuska wydaje mi się jałowe - podsumował Soboń.