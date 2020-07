Debata 2020. Marcin Horała: Prezydent został wezwany jak uczeń na dywanik

Marcin Horała zapytany o uczestnictwo Andrzeja Dudy w debacie organizowanej przez WP, Onet oraz TVN z TVN24 odpowiedział, że prezydent stanął już do dwóch debat w I turze, co do tej pory raczej się nie zdarzało. - Teraz była taka propozycja, gdzie prezydent został wezwany jak uczeń na dywanik - zaznaczył polityk.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Debata 2020. Marcin Horała o debacie organizowanej przez WP, Onet oraz TVN z TVN24 (PAP)