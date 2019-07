Dawid Ż. nie żyje. Narodowa żałoba po 5-latku. Nie znali chłopca, są pogrążeni w smutku

Tysiące osób nie mogą się pogodzić z tym, że nie udało się odnaleźć żywego Dawida Ż. Organizują akcje upamiętniające chłopca z Grodziska Mazowieckiego, także poza granicami Polski. - To jest bardzo ludzki odruch, gdy umiera ktoś obcy. Warto to przekuć w coś dobrego – mówi dr Piotr Kiembłowski, psycholog pomagających osobom po stracie bliskiej osoby.

- Czy wy też tak przezywacie to, co się stało? Nie mogę się pozbierać, myśl o tym co mógł czuć Dawidek przyprawia mnie o ból serca – pisze kobieta pod tekstem o śmierci Dawida Ż. - Znowu siedzę i płaczę. Ciągle myślę o tym chłopczyku. Jakbym straciła kogoś bliskiego – dodaje kolejna. Takich komentarzy od dnia zaginięcia 5-latka pojawiły się tysiące.

- Takie empatyczne utożsamianie się z tym, co się stało, jest zupełnie normalne. Dotyka zwłaszcza rodziców, osób, które zajmują się dziećmi. Każda mama, każdy tata jest wrażliwy na krzywdę dziecka. Bardzo to przeżywają, płaczą. To jest bardzo ludzki odruch i powinno się więcej o tym mówić, by takie współodczuwanie stawało się normą – mówi dr Kiembłowski.