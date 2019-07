Grodzisk Mazowiecki. Pogrzeb ojca Dawida . "Nie wierzę, że był mordercą"

W piątkowe południe na cmentarzu w Grodzisku Mazowieckiem bliscy pożegnali Pawła, ojca zaginionego Dawida Żukowskiego. - Zebraliśmy się tutaj nie jako ława oskarżenia, jako sędziowie, a jako bracia i siostry Pawła, by go pożegnać – mówił ksiądz w czasie nabożeństwa w kaplicy domu pogrzebowego.

Po krótkiej modlitwie urna z prochami Pawła została pochowana na cmentarzu. Żegnało go około 40 osób. – Módlmy się, by Bóg wybaczył mu jego doczesne uczynki. Zawsze jest nadzieja – mówił ksiądz.

Dawid Żukowski zaginął w środę. Ok. godz. 17:00 ojciec zabrał go domu w Grodzisku Mazowieckim. Paweł Ż. miał go zawieźć do Warszawy do matki. Podróżował z chłopcem szarą skodą fabią o nr rejestracyjnym WGM 01K9. Około północy matka Dawida zgłosiła zaginięcie syna. Policja szybko powiązała te sprawę z samobójstwem, do którego doszło tuż przed 21:00. Jak zeznał maszynista, Paweł Ż. rzucił się pod pociąg przejeżdżający przez Grodzisk Mazowiecki.