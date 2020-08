Dawid Podsiadło na koncercie: "Kinga, taki ładny apel miałaś"

Nietypowe wykonanie utworu "Trofea" Dawida Podsiadło podczas koncertu Męskie Granie 2020. "Kinga, taki ładny apel miałaś..." - takie słowa artysta dodał do tekstu piosenki, co można odbierać, jako odniesienie do wystąpienia Kingi Dudy, po tym, jak jej ojciec ponownie został prezydentem.

Dawid Podsiadło na koncercie: "Kinga, taki ładny apel miałaś" (East News)