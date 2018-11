Darłowo. Ewakuowano 430 uczniów ze szkoły. Pięć osób trafiło do szpitala

Jedna osoba nieprzytomna, ponad 400 uczniów ewakuowanych - to efekt rozpylenia nieznanej substancji w Zespole Szkół Morskich w Darłowie. Do zdarzenia doszło przed rozpoczęciem apelu z okazji 100-lecia niepodległości Polski.

- Uczniowie, którzy zostali poszkodowani, trafili do szpitala z podrażnionymi drogami oddechowymi. Objawiało się to kasłaniem. Z informacji przekazanych ze szpitala wynika, że nic groźnego się im nie stało. Mają być wypisani do domów - powiedziała w rozmowie z portalem dziennikbaltycki.pl Magdalena Miszke, dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Darłowie.