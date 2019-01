Dariusz Rosati interweniuje ws. odstrzału dzików. Wysłał pismo do KE

Europoseł Platformy Obywatelskiej Dariusz Rosati wystosował zapytanie do Komisji Europejskiej ws. odstrzału dzików w Polsce. Polityk chce, by KE zatrzymała redukcję populacji dzików w polskich lasach.

Masowe polowania mają związek z rozprzestrzeniającym się na terenie Polski ASF, czyli afrykańskim pomorem świń, którym zagrożone są również dziki. O konieczności redukcji populacji tych zwierząt przekonany jest minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który zwrócił się do Ministerstwa Środowiska z wnioskiem o ograniczenie liczby dzików w Polsce. W związku z tym, odstrzelonych ma zostać nawet 210 tys. osobników.

Masowemu odłowowi dzików sprzeciwiają się ekolodzy oraz część myśliwych. Kolejną grupą, która protestuje w tej sprawie są przeciwnicy rządu PiS. Należy do niej europoseł PO Dariusz Rosati, który wystosował zapytanie do KE w sprawie odstrzału zwierząt. "Jest to działanie bez podstaw merytorycznych i wbrew wytycznym Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)" - czytamy w piśmie.