Dariusz P. skazany na dożywocie za zabicie żony i czworga dzieci. Sąd podtrzymał wyrok

Podpalacz domu w Jastrzębiu-Zdroju prawomocnie skazany na dożywocie. Sąd Apelacyjny w Katowicach utrzymał karę za zabicie żony oraz czwórki dzieci. Dariusz P. będzie mógł się starać o wyjście z więzienia po 35 latach.

Do tragedii doszło w Jastrzębiu-Zdroju . To był maj 2013 roku. Dariusz P. podpalił jednorodzinny domu, w którym była jego żona i dzieci. Chciał w ten sposb uzyskać pieniądze z ubezpieczenia i uwolnić się od rodziny.

Został zatrzymany i aresztowany w marcu 2014 roku. Nie przyznał się do zabójstwa, twierdził, że w jego domu doszło do przypadkowego pożaru, a on sam w tym czasie był w innym miejscu, w oddalonym o ok. 10 km zakładzie w Pawłowicach, w którym montował meble.