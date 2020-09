Dariusz Joński ojcem. Poseł KO udostępnił intymne zdjęcie

O tym jak idą przygotowania do porodu, poseł informował już przed kilkoma tygodniami dziennik "Fakt". Mówił wówczas, że wszystkie obowiązki domowe bierze na siebie. - Wprowadziłem taką zasadę, że jak muszę być w Sejmie, wracam tego samego dnia do domu, by wieczorem towarzyszyć żonie, rano robię zakupy, w sobotę i niedzielę gotuję, serwuję wszystkie posiłki: śniadania, obiady i kolacje - wspominał.