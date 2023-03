Dantejskie sceny w Hiszpanii. Ludzie modlą się o deszcz w kościołach

Susza i pożary nie odpuszczają Hiszpanii, szczególnie zła sytuacja jest we wschodniej części kraju. Agencja Associated Press pokazała nagranie z gminy L'Espunyola w Katalonii, gdzie ok. 300 osób zebrało się, by wziąć udział w specjalnej mszy z prośbą o nadejście deszczu. Okoliczni rolnicy poprosili miejscowego biskupa Francesca Conesę o poprowadzenie mszy ze specjalną intencją. Duchowny spełnił prośbę wiernych. - Z ufnością prosimy Pana, aby nadeszły deszcze i nawodniły nasze ziemie. Nie jest to akt magii, ale akt zaufania. Żyjemy jako dzieci naszego Pana Ojca - podkreślał biskup. Wszystkie trzy zbiorniki wodne w pobliżu wsi są poniżej jednej trzeciej swojej pojemności, a zbiornik Pantà de la Baells jest wypełniony tylko w 25 proc. Co gorsza, w niektórych regionach płoną lasy w wyniku długotrwałej suszy. 2022 rok był szóstym najsuchszym w Hiszpanii i najgorętszym od 1961 roku, kiedy to rozpoczęto pomiary. Ostatnią mszę świętą o deszcz w Katalonii odprawiono w 2008 r. Wówczas już nazajutrz nad Hiszpanią zaczął padać deszcz. Wierni mówili wówczas o prawdziwym cudzie. Każdy ma teraz nadzieję, że scenariusz będzie podobny.