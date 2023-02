Dantejskie sceny podczas sejmowej komisji. Sakiewicz do posła KO: Zapraszam przed Sejm

Sakiewicz: Chodzi o wolność słowa

Sakiewicz odniósł się także do autora reportażu "Siła kłamstwa" Piotra Świerczka. - Niejeden dureń i manipulator dostał się do naszego zawodu. Państwo sami się na to zżymają. Nie wiem, czemu tak duża reprezentacja tego typu ludzi jest w TVN-ie. Niech sobie plecie bzdury - mówił. - Tylko ja mam prawo to skrytykować. Ja mam prawo wyrazić opinię, że to jest kłamstwo, że to manipulacja. Dokładnie tak to powiedziałem - dodał.