Daniel Z. trafi do więzienia. To nie koniec problemów znanego patostreamera

Sąd zamienił Danielowi Z. karę ograniczenia wolności na więzienie. Za kratami spędzi niemal 3 miesiące. To jednak nie koniec jego kłopotów.

W końcu miarka się przebrała. Za pobicie i kierowanie gróźb karalnych otrzymał wyrok ograniczenia wolności. Miał pracować społecznie. Daniel Z. posłusznie przez jakiś czas realizował postanowienie sądu. W pewnym momencie jednak przestał to robić - informuje portal nowiny.com.pl.

Sprawa trafiła ponownie do sądu. Ten zamienił karę ograniczenia wolności na karę 82 dni więzienia. Daniel Z., bardziej znany jako "Magical", odwołał się od tej decyzji. Przekonywał, że ma złamaną nogę, więc chwilowo pracować nie może.

- Mam złamaną nogę i to bardzo poważnie. Stało się to podczas walki MMA. Wcześniej naprawdę na te prace społeczne chodziłem. Skierowali mnie na lodowisko Tor-Tor. Fajnie było, ciekawych ludzi poznałem. Ale jak miałem dalej pracować ze złamaną nogą?! Nie wyobrażam sobie pobytu w więzieniu... Wtedy to już żadnego streamu na pewno nie będzie - żalił się portalowi nowosci.com.pl patostreamer.