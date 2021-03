Daniel Obajtek zwrócił się do CBA. Marek Belka przewrotnie skomentował

Daniel Obajtek złożył w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wniosek o ponowne sprawdzenie jego sytuacji majątkowej. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski zapowiedział, że "nie da się sterroryzować ". CBA oświadczyło już we wtorek, że podejmie czynności w sprawie prezesa PKN Orlenu. - Ja myślę, że prezes Obajtek wie, co mówi. Zarówno CBA, jak i prokuratura są pod kontrolą obecnej władzy i jeżeli będzie taka wola i nie będzie silnego nacisku mediów, to pan Obajtek się ostanie. Pozamiata się pod dywan wszystkie złe uczynki - mówił w programie WP "Newsroom" Marek Belka. Były premier dodał, że w sprawie prezesa Orlenu "jest tyle przekrętów możliwych, że przydałaby się bardzo solidna akcja prokuratury". - Ale CBA? Ja myślę, że pan minister Kamiński nie pozwoli Obajtkowi zrobić krzywdy - powiedział Belka.

