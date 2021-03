Daniel Obajtek. Wojciech Maksymowicz apeluje o dymisję szefa PKN Orlen

Jak donosi "Gazeta Wyborcza", tylko 6,9 tys. zł zamiast 12,5 tys. za metr kwadratowy zapłacił w 2018 r. prezes Orlenu za 187-metrowy apartament na luksusowym warszawskim osiedlu. W tym samym roku Orlen został sponsorem piłkarskiego przedsięwzięcia dewelopera. Sprawę komentowali w programie "Tłit" prof. Wojciech Maksymowicz (Porozumienie, KP PiS) i Marcin Kierwiński (PO). - Trochę zaczyna być taka sytuacja, jak kiedy byłem w PO. W 2013 roku przestrzegałem, że partia się zdegenerowała i zaczyna myśleć tylko o sobie, o swoich działaczach, nie o ludziach. Odgłosy były takie: panie profesorze, pan to może swoich studentów pouczać, my mamy swój rozum. Ten rozum spowodował, że wybory zostały przegrane - komentował Maksymowicz. Jak podkreślił, "wyborcy oczekują, żeby nie było 'zmiłuj się' w sytuacjach wątpliwych". - Jako obywatel bym oczekiwał podobnego ruchu (żeby Daniel Obajtek zrezygnował - przyp. red.), a przede wszystkim bardzo dogłębnego procesu sprawdzania, a nie obrony. Nie znam go bezpośrednio, ale znam ceny mieszkań w Warszawie i to, co usłyszałem, budzi moje watpliwości - powiedział Maksymowicz. Marcin Kierwiński ocenił z kolei, że "dymisja Obajtka powinna być natychmiastowa". - Patologia państwa PiS coraz mocniej się rozwija - argumentował poseł.

Rozwiń