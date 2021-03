Daniel Obajtek rządził tu przez 12 lat. "Nepotyzm i kumoterstwo przeniósł z Pcimia do Orlenu"

Już dawno o Pcimiu nie było tak głośno jak w ostatnich tygodniach. Wszystko za sprawą byłego wójta gminy, Daniela Obajtka, obecnie prezesa PKN Orlen. To właśnie tam w latach 2006-2015 sprawował swoje rządy. – Nepotyzm i kumoterstwo z Pcimia przeniósł do Orlenu i teraz to co robi to dokładnie to, co robił w Pcimiu – uważa Andrzej Pablikowski, poprzednik Daniela Obajtka w fotelu wójta. Dziś on, jako nieliczny w gminie, otwarcie krytykuje szefa Orlenu. Jest w mniejszości, bo wielu mieszkańców ma inne zdanie. – Większość mówi, że dużo tutaj zrobił. Mówią, że może przekręty były, ale jako wójt to był dobrym wójtem – twierdzi jedna z mieszkanek małopolskiej gminy. Pcimianie Daniela Obajtka do dziś nazywają "Wójtem Czekoladką". Swojego poprzednika zachwala także obecny włodarz gminy, popierany przez polityków PiS. – Zdecydowanie wierzę w uczciwość Daniela Obajtka – zapewnia Piotr Hajduk. Na prośbę o wymienienie przez niego choć jednej negatywnej cechy Daniela Obajtka, słyszmy, że "ciężko je wymienić". – On ma wyjątkową umiejętność manipulowania ludźmi – uważa Zbigniew Bylica, kiedyś kandydat na wójta Pcimia. Przedsiębiorca zarzuca Danielowi Obajtkowi doprowadzenie gminy do ruiny. Jaka jest prawda? O tym w materiale Klaudiusza Michalca.

Rozwiń