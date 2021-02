Daniel Obajtek premierem? Marek Belka: nie znam tego pana

- Nie zajmuję się takimi rzeczami. Pana Obajtka nie znam. Niezależnie od tego, kto będzie premierem naznaczonym przez Jarosława Kaczyńskiego, będzie to premier realizujący jego politykę. Mnie to nie interesuje - stwierdził gość programu "Newsroom" w WP, były premier Marek Belka. Tak zareagował na pytanie o medialne doniesienia, że Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, miałby zastąpić w fotelu premiera Mateusza Morawieckiego. Pojawiły się one po wywiadzie Jarosława Kaczyńskiego dla telewizji wPolsce. - Ma ogromne możliwości, ma niezwykłą determinację i coś takiego, co daje pan Bóg, a co trudno zdefiniować. Aurę, która pozwala mu ludzi mobilizować, jednoczyć wokół jakiegoś celu - mówił o Obajtku prezes PiS.

