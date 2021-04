Daniel Obajtek o zatrudnieniu syna Beaty Szydło. Reakcja Piotra Zgorzelskiego

Daniel Obajtek w rozmowie z "Rzeczpospolitą" skomentował głośną sprawę zatrudnienia syna byłej premier Beaty w Szydło w jednej ze spółek, w której ma udziały - ERG Bieruń-Folie. - I bardzo dobrze, że tam pracuje. Zachowałem się jak człowiek - stwierdził prezes Orlenu. Co na to wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski? - To są zbyt głębokie i osobiste sprawy, które niepotrzebnie wypłynęły na światło dzienne. Jestem daleki od komentowania negatywnie takich rzeczy, nie znam kontekstu. Często dzieci płacą cenę za bycie rodziców w polityce - komentował w programie "Tłit". Wicemarszałek odniósł się również do wypowiedzi Obajtka ws. publikacji medialnych dotyczących jego majątku. - Nie ma żadnej afery. Jest zaplanowane zlecenie - przekonuje prezes PKN ORLEN. - Jest afera, bo pan Daniel Obajtek nie jest w stanie wykazać, skąd wziął środki na zakup 38 nieruchomości. Jest afera, bo fuzja, jaką chce przeprowadzić z Lotosem, poprzez zaporowe warunki UE, może doprowadzić do tego, że na rynek polski poprzez koncern węgierski wejdzie bocznymi drzwiami kapitał rosyjski - komentował Zgorzelski. - Brawo wy! Bawicie się Polską, bawicie się polskim bezpieczeństwem, a na końcu drogi przyjdzie zapłacić rachunek przez wszystkich Polaków - dodał wicemarszałek.

