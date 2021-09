Daniel Obajtek: "Nie przebuduję dworku na prywatną rezydencję"

Przyszła pandemia i fundacja Kresy RP uznała, że musi ograniczyć swoją działalność, zrezygnowała z odnawiania Borkowa. To była ich decyzja, a nie moja. Wspólnie szukaliśmy kolejnej fundacji, której to przekażemy. Błyskawicznie ją znaleźliśmy - to właśnie Fundacja Handicap. Nie chciałem, by ten dworek na mnie przeszedł choćby na jeden dzień. Dlatego wspólnie znaleźliśmy rozwiązanie, tak aby nieruchomość w Borkowie została przekazana Fundacji Handicap.