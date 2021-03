Daniel Obajtek musi odejść z Orlenu? Poseł Zjednoczonej Prawicy wbrew kolegom

"Gazeta Wyborcza" napisała, że prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w czasach, gdy był wójtem Pcimia, "chciał wykończyć firmę swojego wuja”. ”Choć jako samorządowiec nie mógł tego zrobić, kierował z tylnego siedzenia konkurencyjną spółką. Potem skłamał w tej sprawie przed sądem" – podał dziennik. Do tej pory politycy PiS bronili Daniela Obajtka. W programie ”Newsroom” Wirtualnej Polski Agnieszka Kopacz pytała posła PiS, prof. Wojciecha Maksymowicza, czy Obajtek powinien zrezygnować ze stanowiska szefa Orlenu, gdyby doniesienia na jego temat się potwierdziły. Maksymowicz zaznaczył, że sprawa Obajtka "musi być wyjaśniona", a ludzie – jak dodał – "nie są wieczni" i "popełniają błędy". - Myślę, że nasz kraj, 38 milionów Polaków stać na to, żeby na czele największej firmy państwowej w Polsce stał ktoś, wobec kogo, nie wiem jaka opozycja, jak by szukała haków na tę osobę, to ich nie znajdzie – stwierdził Maksymowicz. Dopytywany o to, czy Obajtek jest taką osobą, poseł PiS powiedział, że debata publiczna w Polsce powinna obecnie koncentrować się wokół sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, a nie sytuacją wokół prezesa Orlenu. - Jeżeli ktoś znalazł jakieś haki i je teraz wyciąga, jest to publikowane i Polska zamiast zajmować się tymi, którzy umierają, którzy jeszcze umrą, tym że gospodarka pada, rozważa od pewnego czasu to (doniesienia nt. Obajtka – red.), to to jest bez sensu zupełnie” – ocenił.

Rozwiń