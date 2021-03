Daniel Obajtek ciąży PiS? "Wyborcy odpływają do Szymona Hołowni"

Sprawa majątku prezesa PKN Orlen w dalszym ciągu elektryzuje opinię publiczną. O to, czy Daniel Obajtek może stać się ciężarem dla obozu Zjednoczonej Prawicy, zapytaliśmy byłego premiera, a obecnie eurodeputowanego Marka Belkę. W jego ocenie wokół PiS narosło ostatnio przynajmniej kilka spraw "o charakterze mafijnym", które sprawiają, że wyborcy zaczynają odwracać się od tej partii. Były prezes NBP wskazał również, kto może zyskać na problemach partii rządzącej. - Myślę, że to się już odzwierciedla w sondażach. Pewna część wyborców PiS-u odpływa na przykład w kierunku ruchu Szymona Hołowni - mówił Marek Belka w programie WP "Newsroom". Były premier podkreślił również, że gdyby to on stał na czele rządu, to poleciłby właściwemu ministrowi zdymisjonowanie Daniela Obajtka.

