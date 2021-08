Daniel Fried: Polska izoluje się na arenie międzynarodowej. Komu to jest na rękę? [WYWIAD]

Otóż to, niesłusznie, bo to nie jest ustawa o Holokauście. Tutaj Polska ma silne argumenty, bo restytucja to nie jest łatwy temat. Niekiedy w Izraelu i USA sądzi się, że to łatwa sprawa, ale tak nie jest. Choć Polska historia II wojny jest momentami skomplikowana, nie można w niej nie dostrzegać heroizmu i cierpienia, które przeszliście. Chciałbym, aby to zagadnienie nie było obiektem niezdrowych emocji i braku umiejętności słuchania własnych argumentów. To nie może być konkluzja naszych relacji.