Dania. Awaria rurociągu. Do Bałtyku wpływa 700 tys. litrów ścieków na godzinę

Jak poinformowało przedsiębiorstwo kanalizacyjne Novafos, w wyniku awarii rurociągu w Kopenhadze, do Morza Bałtyckiego zaczęły przedostawać się ścieki, które miały docelowo trafić do oczyszczalni. - Trudno powiedzieć, kiedy sytuacja wróci do normy - przyznaje rzecznik firmy.