Zabójstwo 18-latki. Były Prokurator Krajowy mówi o zaostrzeniu kar

Gdy miał 17 lat, uciekł z poprawczaka, pojechał do Wrocławia, gdzie napadł i okradł nastolatkę. Wyszedł, gdy ukończył 21 lat, bo dłużej nie mógł już tam przebywać. Po morderstwie w 2006 roku przylgnął do niego przydomek najmłodszego przestępcy seksualnego w Europie. Po wyjściu z poprawczaka wrócił do rodzinnego Sulikowa. Z narzeczoną wychowywał dwoje dzieci.