Kamień Pomorski. Zabójstwo 18-latki. Dawid J. początkowo zwodził policjantów

- Początkowo nie przyznawał się do winy, zaprzeczał, że miał jakikolwiek ze sprawą. Mówił, że Magdalena M. wsiadła do auta, bo zepsuł jej się skuter, a on zaproponował jej podwiezienie do domu. Miał mówić, że podwiózł ją w kierunku rodzinnej miejscowości i zostawił. Po tym, jak zabezpieczono telefon Dawida J., kryminalni przeszukiwali miejsca jego logowań w ostatnich dniach - mówi nam jeden ze śledczych znających kulisy sprawy.