Dane wywiadowcze NATO. Kreml bez szans?

NATO już wprost potwierdza wcześniejsze ustalenia amerykańskiego think tanku ISW, dotyczące dramatycznych brakach w uzbrojeniu Rosji. Kremlowi ma przede brakować wszystkim broni precyzyjnej, ale także czołgów, które są sprowadzane z Białorusi. Wyposażenie Rosjan jako "fatalne" określił gen. Bogusław Pacek. W programie "Newsroom" Wirtualnej Polski przyznał jednocześnie, że "Rosja bez rakiet nie może kontynuować wojny". - To kolejne zdziwienie i zaskoczenie. Po pierwszym, kijowskim, gdzie zostały obnażone słabości Rosji. Teraz pokazują, jak słabe jest to państwo, także militarnie. Słabość tego uzbrojenia pokazują sami żołnierze. Ale to pokazują też dane wywiadowcze, do których zwykli dziennikarze i eksperci nie mają dostępu. Wierzę tym danym Amerykanów, bo są bardzo pocieszające. Sytuacja dla Rosjan jest dramatyczna. W dodatku Rosja się miota w relacjach z Białorusią.To obnaża potęgę militarną. Rosja jest średnim państwem pod względem militarnym. Ich stan jakościowy wygląda fatalnie - tłumaczył generał.