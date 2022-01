Dane Kurskiego usunięte z bazy. Kontynuacja afery z testami

Ktoś usunął numer Jacka Kurskiego z jego profilu w rządowej bazie - to nowe ustalenia Onetu dotyczące dodatnich testów covidowych szefa TVP. Jak wczoraj poinformował portal, nie jeden, a dwa testy na koronawirusa okazały się być pozytywne. Mimo to, Jacek Kurski nie spędził 10 dni w izolacji jak mówią przepisy. Numer telefonu do osoby zakażonej potrzebny jest m.in policji, która sprawdza, czy dana osoba rzeczywiście przebywa w izolacji domowej lub na kwarantannie.