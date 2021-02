Dalsze znoszenie obostrzeń? Minister zdrowia nie pozostawia złudzeń

- Nie ma w tej chwili absolutnie przestrzeni do luzowania obostrzeń. Weszliśmy w taki czas, kiedy III fala epidemii stała się faktem. Właśnie patrzyłem na dzisiejsze wyniki, mamy 8800 nowych przypadków (dokładnie to 8777 przypadków). To jest troszeczkę mniej niż wczoraj, ale to nie jest liczba, którą trzeba porównywać do dnia poprzedniego, ale do tego, co było tydzień temu. A w zeszłym tygodniu było o 2400 przypadków mniej - stwierdził w programie "Tłit" minister zdrowia Andrzej Niedzielski pytany, czy możliwe jest w najbliższym czasie dalsze luzowanie obostrzeń. Dopytywany czy rozwój III fali epidemii może sprawić, że ostatnie poluzowanie obostrzeń zostanie cofnięte, odparł: "Absolutnie tak". - Atmosfera społecznej odpowiedzialności z każdym luzowaniem obostrzeń maleje. Niestety, okazuje się, że otwarcie hoteli wygenerowało mobilność obywateli. Widzimy, że mamy ludzi na stokach, mamy przejazdy po całym kraju. Boję się rozlewania zakażeń z regionów, które są najbardziej dotknięte, czyli dzisiaj to województwo warmińsko-mazurskie i podkarpackie, na cały kraj - tłumaczył. Minister przyznał też, że rozważana jest regionalizacja obostrzeń.

