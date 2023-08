Dają tylko efekt medialny? "Brutalna prawda" o dronach morskich

- Gdyby (wybudowanie dronów morskich – red.) było takie łatwe, to liderzy militarnie świata byliby już w nie wyposażeni. Dlatego trzeba pochwalić Ukrainę za bardzo duża pomysłowość na tym polu. Wypróbowują różnego rodzaju uzbrojenie, pracują nad różnymi modelami. (…) Może to przynieść dużo nowych rozwiązań. Natomiast to nie przeważy wojny - ocenił kmdr rez. Mirosław Ogrodniczuk w programie "Newsroom WP". - Brutalna prawda jest taka, że to twarde żelazo, twarde uzbrojenie, stanowi o sile oręża. (Dzięki dronom – red.) Ukraińcy mogą osiągnąć efekt medialny, ale już nie taktyczny, a co dopiero operacyjny na polu walki - zaznaczył. Oficer stwierdził, że środowisko morskie jest szczególnie trudne dla dronów: wymagają one ogromnych ilości energii elektrycznej i paliwa, co znacznie obciąża te maszyny, a poza tym mogą one płynąc jedynie w sprzyjających warunkach – gdy morze jest spokojne.

