Czyżew na Mazowszu. Znaleziono zwłoki dziecka w studni. Nowe informacje

Do makabrycznego znaleziska doszło w Czyżewie koło Sannik na Mazowszu. We wtorek 5 maja około godz. 15 została tam wezwana policja. W zgłoszeniu podano, że woda w jednej ze studni ma dziwny zapach. Okazało się, że w środku znajduje się ciało dziecka w stanie rozkładu.

Wiele wskazuje na to, że to dziecko obywatelki Ukrainy Tatiany B., która zmarła w wyniku wykrwawienia 25 kwietnia w tej samej miejscowości. 25-letnia kobieta przyjechała do Polski do pracy sezonowej.