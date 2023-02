Czym straszy Putin? "Masowych ataków tą bronią jeszcze nie było"

Czym może odpowiedzieć Rosja? Co miał na myśli w swoim przemówieniu Władimir Putin? - Na te pytania odpowiadał w programie "Newsroom WP" odpowiadał gen. prof. Stanisław Koziej. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wskazał, że Putinowi mogło chodzić o "zmasowane ataki cybernetyczne na Ukrainę i państwa Zachodu". - Putin straszy niepewnością, bo teraz wszyscy się zastanawiają, co mógł mieć na myśli. Może chodzić o zmasowane cyberuderzenia na państwa Zachodu. One mogłyby mocno zdezorganizować życie. Ta broń może być w pewnym zakresie porównywalna do broni nuklearnej - ocenił gość Agnieszki Kopacz-Domańskiej. Generał przypomniał też o broni nuklearnej, którą Rosja straszy od początku wojny w Ukrainie. - Być może Putin nawiązał w swoim przemówieniu do możliwości użycia taktycznej broni jądrowej w Ukrainie - dodał ekspert.