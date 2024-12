Czym jest globalna strategia UE? "Kluczowe znaczenie dla Polski"

- UE jest oczywiście grantem globalnym, dlatego myśli, jak ułożyć relacje z innymi krajami. Zarówno z bliższym otoczeniem, jak i tym najdalszym. Niewątpliwie jest to również bezpieczeństwo - mówiła dr Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Globalna Strategia Europejska Unii Europejskiej jest dokumentem opracowanym w 2016 roku, który wyznacza ramy działań Unii Europejskiej w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Dziennikarka WP Agnieszka Kopacz-Domańska rozmawiała z ekspertami od spraw UE o celach i założeniach tej strategii. - Europejska Strategia Bezpieczeństwa szykowała Europę na świat bardzo przyjazny i pokojowy. Chwilę po tej strategii była wojna w Iraku i zrobiły się podziały. Gdy mówimy o strategii globalnej to jest to dokument, który powstał całkiem niedawno, w konsekwencji Covid-u i on był odpowiedzią na wcześniejszy dokument, jeżeli chodzi o Chiny i projekt Joe Bidena. UE odpowiedziała, okej my musimy być bardziej obecni w krajach rozwijających się, musimy promować swoje podejście do polityki, bo ten świat się zasadniczo zmienia - stwierdził dr Bartłomiej Nowak z Akademii Finansów i Biznesu Vistuli. Zdaniem ekspertów dla Polski strategia ma kluczowe znaczenie, ponieważ stawia na bezpieczeństwo wschodniej granicy UE oraz współpracę z NATO. W praktyce Polska korzysta z instrumentów wynikających z dokumentu, takich jak fundusze na modernizację obronności czy wsparcie w zarządzaniu kryzysami. Materiał powstał współpracy z Parlamentem Europejskim.