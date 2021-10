Czy wichura osłabnie? Prognoza pogody na weekend

Wichury, które przetoczyły się przez Polskę w czwartek, pozostawiły po sobie wiele zniszczeń i nie zmusiły strażaków do wytężonej pracy. Czy w weekend wiatr będzie równie silny? O prognozę pogody na najbliższe dni zapytaliśmy prof. Mariusza Figurskiego z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - W najbliższą sobotę zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady deszczu, ale temperatura minimalna będzie w zakresie od 1 do 6 stopni. Nad morzem będzie najcieplej, bo 7 stopni. Temperatura maksymalna do 11 stopni i w dolinach karpackich około 6 stopni - przekazał ekspert. Meteorolog zaznaczył, że silnego wiatru spodziewać mogą się mieszkańcy Pomorza i Podhala, gdzie w porywach prędkość wiatru może sięgać kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. W niedzielę może być jeszcze chłodniej bo od -1 do 7 stopni Celsjusza.