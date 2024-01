Czy Wąsik i Kamiński mogą startować w wyborach? Ekspertka tłumaczy

Prezydent ponownie ułaskawił Maciej Wąsika i Mariusza Kamińskiego. W związku z tym rozpoczyna się ponowna dyskusja co z ich mandatami poselskimi. Profesor Monika Płatek w programie “Newsroom” Wirtualnej Polski tłumaczyła jak interpretować te całe zamieszanie prawne. - Prezydent, ułaskawiając ich, stwierdził, że orzeka również o zatarciu skazania. Decyduje, że to jest zatarcie skazania, co oznacza, że w momencie, kiedy będą kolejne wybory (...) panowie będą mogli startować. Z mocy tego, co mówi Konstytucja, jeżeli panowie zostali ułaskawieni przez prezydenta obecnie, to znaczy, że wcześniej musieli być przestępcami skazanymi prawomocnym wyrokiem, ponieważ są przestępcami skazanymi prawomocnym wyrokiem, to przestają być posłami z mocy artykułu 99 Konstytucji - twierdzi prawniczka.