Czy Ukraina jest w stanie obronić się przed Rosją? Ekspert: Ukraina nie ma szans na skuteczne działanie

Trwa kryzys na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Ponad 100 tys. rosyjskich żołnierzy, setki czołgów oraz jednostek artylerii stacjonuje tuż przy wspólnej granicy. Czy Ukraina jest gotowa na atak ze strony Rosji? Na to pytanie w programie ''Newsroom WP'' odpowiedział prof. gen. Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. - To, co dzisiaj prezentuje Ukraina, to jest zdecydowanie lepszy potencjał do działania, do walki, ale mimo wszystko jest to potencjał nieporównywalny do potencjału Federacji Rosyjskiej. Samodzielnie Ukraina nie ma szans na skuteczne działania - stwierdził prof. gen. Pacek. W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że Ministerstwo Obrony Narodowej Polski chce przekazać Ukrainie nowoczesne, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe ''Piorun''. - To jest dobry ruch. Jest to wypełnianie luk w zdolnościach militarnych Ukrainy. Mają problem z obroną powietrzną, to pokazały działania w Donbasie. Lotnictwo rosyjskie, czy separatystów, mogło sobie poczynać jak chciało - powiedział gość programu ''Newsroom WP''. Na koniec prof. gen. Pacek podkreślił, że jesteśmy sąsiadami Ukrainy i jest to rzecz naturalna, że powinniśmy wspierać nie tylko logistycznie i humanitarnie, ale także np. poprzez dostawy broni.