Czy Rosji grozi rozpad w przyszłości? Ekspert o możliwych scenariuszach

- Rozpad Rosji byłby możliwy tylko w perspektywie długoterminowej, ponieważ procesy odśrodkowe istnieją w tym kraju od zawsze. One były najbardziej widoczne podczas rozpadu Związku Radzieckiego, kiedy widzieliśmy, że poszczególne republiki były gotowe do tego, by przejmować odpowiedzialność za siebie i zyskiwać niepodległość. W chwili obecnej nie jest to możliwe – powiedział w programie specjalnym WP Arkadiusz Legieć, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM). Ekspert pytany o możliwy podział Rosji stwierdził, że do rozpadu tego kraju mogłoby dojść, ale pod jednym warunkiem. Kluczowe byłoby tu osłabienie tamtejszego organizmu państwowego i rozpad od środka. - To nie byłyby procesy kierowane z zewnątrz. Państwa, które z Rosją graniczą w większym stopniu postrzegają ją jako zagrożenie, niż jako pewną szansę, jako torcik, który można sobie pokroić – dodał analityk PISM.