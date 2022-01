Czy Polska jest mocniejsza za rządów PiS?

Zdaniem Jacka Ozdoby, wiceministra klimatu i środowiska Polska jest silniejsza niż za rządów PO-PSL. "To, że ktoś pojedzie na imprezę i założy komuś marynarkę, jak Tusk, nie znaczy, że jest szanowany. Szanowany to ten, który ma własne zdanie" - powiedział Ozdoba w programie "Tłit". - Proszę spojrzeć na polską armię - dodał. Polityk zwrócił uwagę na istnienie Wojsk Obrony Terytorialnej, czy myśliwce F-35, które mają trafić na wyposażenie polskich sił zbrojnych. - Polska samodzielnie jest w stanie obronić granice strefy Schengen - zaznaczył Ozdoba. Wiceminister przyznał jednak niechętnie, że są też powody do wstydu. Stan marynarki wojennej i brak śmigłowców są problematyczne. - Nie wszystko udało się zrealizować - powiedział Ozdoba.