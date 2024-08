Czy Polska jest gotowa na migrantów? "Musimy usprawnić system państwa"

- Musimy dać ludziom możliwość złożenia dokumentów i aplikowania o status uchodźcy. Pytanie jest takie, jak skutecznie działają dyplomaci z krajów, skąd ci uchodźcy wyjeżdżali. Widać, że te wszystkie puzzle odsłoniły słabość państwa polskiego, ile musimy zrobić w kwestii polityki migracyjnej i integracyjnej. Wtedy będziemy bardziej atrakcyjnym krajem dla migrantów. Musimy usprawnić system państwa polskiego na różnych poziomach - wyjaśniła prof. Izabela Grabowska z Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością z Akademii Leona Koźmińskiego. Jak zauważa ekspertka polska polityka wobec migrantów i uchodźców jest kształtowana przez kilka czynników, w tym politykę wewnętrzną, bezpieczeństwo narodowe, a także zobowiązania międzynarodowe i członkostwo w Unii Europejskiej. Na ten moment Warszawa nie jest jednak do końca gotowa. Dziennikarz WP Paweł Pawłowski zapytał swoich rozmówców, co musi się stać, by kraje członkowskie UE, takie jak Polska, były lepiej postrzegane przez migrantów. Według prof. Grabowskiej, Polska prowadzi różnorodne programy integracyjne, jednak skala i zakres tych programów są często krytykowane za niedostateczne. Więcej w dalszej części rozmowy. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.