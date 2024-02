Czy Obajtek poda się do dymisji? "Ma prawo czuć się zagrożony"

Daniel Obajtek na antenie Radia Zet zapowiedział, że dziś będą podjęte decyzje w sprawie jego rezygnacji. Dodał również, że „wszystkie warianty są w grze”. Prowadzący programu "Tłit" Wirtualnej Polski Michał Wróblewski przypomniał, że 6 lutego ma się odbyć walne zgromadzenie akcjonariuszy Orlenu, na którym jak spekulowały media, ma dojść do rezygnacji. - Czy ja mam pewność, że się poda (do dymisji - przyp. red.), nie mam tej pewności, ale zobaczymy. Myślę, że to odejście z firmy to jest początek kłopotów Daniela Obajtka - stwierdziła Joanna Kluzik-Rostkowska. Gościni programu zapowiedziała również, że władza będzie rozliczać Obajtka. - On jest taką postacią, że wydaje się, że kłopoty są przed nim - mówiła posłanka Platformy Obywatelskiej. Dodała również, że robił "dziwne rzeczy" i ma prawo czuć się zagrożony.