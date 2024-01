Czy Obajtek dla immunitetu ucieknie do Brukseli? Ekspert tłumaczy

Daniel Obajtek może za niedługo stracić posadę prezesa PKN Orlen, w związku ze zmianą władzy, ale również ze względu zawiadomieniem do prokuratury w sprawie fuzji Orlenu i Lotosu. Prowadzący program "Tłit" Wirtualnej Polski, Paweł Pawłowski zapytał Jana Marię Jackowskiego, czy widziałby prezesa Orlenu w nowo powołanym Zespole pracy dla Polski. - Sądzę, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość zdecydował się powołać do tego zespołu Daniela Obajtka, to byłby to strzał w kolano z punktu widzenia interesów Prawa i Sprawiedliwości - mówił były parlamentarzysta. Rozmawiano również prawdopodobnym o transferze Obajtka do PE. - W kręgach politycznych jest to bardzo atrakcyjna propozycja zaangażowania publicznego - stwierdził analityk. Na końcu również dodał odpowiedź na pytanie prowadzącego, czy chodzi o immunitet Europarlamentu. - Chyba odpowiedź jest oczywista, więc nie będę jej mówił - podsumował.

