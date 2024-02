Czy może być 458 posłów? "Wcześniej Dudzie to nie przeszkadzało"

Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej ustawę budżetową. Zapowiedział analogiczne działanie z każdą następną ustawą "w przypadku uniemożliwienia Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi wykonywania ich mandatu". Gość programu "Newsroom" Wirtualnej Polski Wojciech Hermeliński mówił, że Kamiński i Wąsik nie są już posłami oraz tłumaczył, że nie ma określonej daty, kiedy należy powołać nowych posłów na ich miejsce. Przypominał również, że takie sytuacje miały już miejsce. - W 2017 czy 2018 roku na listopadowym posiedzeniu Sejmu nie było obsadzonych siedem mandatów. Wtedy to była już kadencja pana prezydenta, któremu to nie przeszkadzało i ustawy podpisywał - powiedział sędzia TK w stanie spoczynku. Dodał także, że brak dwóch posłów nie ma wpływu na legalność stanowienia prawa.