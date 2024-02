Jak duże zagrożenie ze strony Rosji? "Musimy polegać na sobie"

Co jakiś czas wraca temat potencjalnego ataku Rosji na Polskę. Patrycjusz Wyżga w programie "Newsroom" WP przytoczył wypowiedź szefa BBN o tym, że do ataku Rosji na Polskę może dojść w ciągu najbliższych trzech lat, czy słowa gen. Kukuły, że perspektywa ataku ze strony Rosji w perspektywie lat dziesięciu jest niezwykle optymistyczną. Gość programu Robert Pszczel uspokajał, że w Polsce i w naszym regionie "nie jest tak źle", jeśli chodzi o zagrożenie ze strony Rosji. - To było wprowadzanie ludzi w błąd i podważanie tak naprawdę naszej wiary w wiarygodność sojuszy, których jesteśmy częścią - mówił ekspert. Były szef Biura NATO stwierdził, że musimy polegać na sobie i to jest nasza główna odpowiedzialność. - Jesteśmy krajem frontowym i widzimy zagrożenie, które jest bardzo blisko - podkreślił. Dodał również, że nie jesteśmy sami i możemy polegać na zdolnościach naszych partnerów w Unii Europejskiej i sojuszników w NATO. - Jestem przekonany, że jako kolektywny Zachód jesteśmy absolutnie w pełni zdolni zdać ten egzamin - podsumował.