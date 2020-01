WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 2 szymon hołownianewsroom oprac. Anna Kozińska 6 min. temu Czy Duda powinien lecieć do Jerozolimy? Jego konkurent: odpowiedź jest prosta Szymon Hołownia, który chce stanąć z Andrzejem Dudą do wyścigu o fotel prezydencki, w programie WP i Polsat News #Newsroom mówił, jak by... Rozwiń Pan prezydent Załóżmy Trudna sytua … Rozwiń Transkrypcja: Pan prezydent Załóżmy Trudna sytuacja Międzynarodowa są ataki Putina Na Polskę jest Czy lecieć do Izrael atak Adam Bielan To mów Sponsorowany Rosyjskie Pieniądze Spotkanie na Spotkanie Ale Odpowiedź jest prosta nie W tych warunkach które są nie Bo nie ma tam warunków o czym Adam Bielan słusznie przed chwilą Wspominam programie Z kim do tego że Przedstawić swój punkt widzenia Kiedy prezydent Władimir Putin Przedstawi swój który jest pełen czy inaczej kłamstw Ima Jeżeli chodzi o politykę jeżeli chodzi o historię No proszę też zobaczyć w jakich czasach my żyjemy ledwo się zaczęło Toaleta lata 20 w czasie jednego wyjazdu urlopowego prezydenta Powiedzmy to tak Władimirem Putinem i destabilizacja na Bliskim Wschodzie Pożary w Australii A to naprawdę nie jest bez znaczenia komunikat również dlatego co się w Polsce będzie działał w najbliższych latach ale Telefon mówimy ile się dzieje Urlopie prezydenta Dudy W jednym tygodniu nowej To że pan taki urlop Przerwa Będę siedziała nie chcę nikomu dyktować jak ma spędzać wolny czas i ja Rozkładać sobie pracy Nie ma formalnie wolnego czasu bo prezydent nigdy nie jest na urlopie natomiast dla mnie to nie jest tylko Tężec Tutaj Warszawa No ale też że trzeba wreszcie uruchomić Rada Bezpieczeństwa Narodowego Bo Ciało które nie powinno się teraz z Tylko ona się powinno Zbierać co kwartał może Świecie Przyspieszył i nie można Polityk Się robiło w latach Kiedy niektórzy się jej uczyć Bo dzisiaj powinniśmy w telefonie bezpieczeństwo Chciałem Nie ty Kupię najważniejsze osoby w państwie I w rządzie ale również Pozycji bodoni Przewodniczący klubów parlamentarnych