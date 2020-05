Czy Donald Tusk ma rację ws. wyborów 2020? Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada

Może ta wałka jest bez sensu już wczoraj Donald Tusk chociażby pisał rano że u nas już jest jak na Białorusi nie wiemy jeszcze Kiedy będą wybory Ale i tak już wiemy kto wygra więc po co się bić skoro i tak już wiemy kto wygra Donald Tusk czy ma rację Moim zdaniem bojkot jest oczekiwany pan pani redaktor wie pan przez kogo przez Jarosława Kaczyńskiego i Andrzeja Dudę bo on jest im na rękę zbojkotować żeby nie mieć żadnych żeby nie musieli się starać żeby jak najszybciej i Jak najłatwiej uzyskać swoje cele bojkot i co dalej się zapytam jaki jest plan na kolejne 5 lat jak Andrzej Duda będzie prezydentem bojkot i tylko i wyłącznie powiedzenie nie nie podoba nam się to czy walka do samego końca i próba z jest szansa żeby te wybory nie zakończyły się na pierwszej turze Ale jak będzie bojkot to zakończył się na pierwszej turze Czyli co robi bojkot powoduje leży Andrzej Duda ma coraz większe szanse na wygranie w pierwszej turze a doprowadzenie do drugiej tury to jest już wielki sukces opozycji bo wtedy wszystko może się wydarzyć więc mnie taki teatralny bojkot mnie interesuje interesuje naprawa Rzeczpospolitej powrót do normalności a do normalności z Andrzejem Dudą jako prezydentem nie da się powrócić