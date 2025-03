"Niekwestionowany przywódca". Ekspert ocenia relacje Ukrainy i USA

- Wiadomo, ze stosunek do Zełenskiego w Waszyngtonie jest co najmniej niechętny, ale nie może być tak, że w Waszyngtonie zapadają decyzje, kto jest prezydentem Ukrainy czy jakiegokolwiek innego państwa. Ten typ rozumowania powinien być zastrzeżony dla Rosji (...) Ameryce może się Zełenski nie podobać, ale to on jest niekwestionowanym przywódcą Ukrainy i z nim należy prowadzić dialog - podkreślił Janusz Reiter, przewodniczący Centrum Stosunków Międzynarodowych i były ambasador RP w Niemczech i USA. Gość Michała Wróblewskiego w programie "Tłit" nie wyobraża sobie, by Donald Trump mógł doprowadzić do rychłego spotkania Zełenskiego z Władimirem Putinem. - Rosjanie uważają, że sprawa wojny jest do wyjaśnienia między Rosją a Ameryką. Ukraińcy się na to nie mogą zgodzić szczególnie, że są wątpliwości co do planów i zamiarów USA. Nie może być tak, że Ukraińcy będą siedzieli i czekali na wynik rozmów między Waszyngtonem a Moskwą bez własnego udziału, a także bez udziału Europy. To jest nie do przyjęcia - zaznaczył były ambasador. Jednocześnie wskazał na konieczność udziału w pracach nad porozumieniem strony europejskiej.

