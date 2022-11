Czy 11 listopada 2022 jest dniem wolnym od pracy? Uczniowie w tym dniu nie idą do szkoły

11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości. To jedna z najważniejszych uroczystości państwowych, która ma upamiętnić odzyskanie przez Polaków wolności po 123 latach zaborów. Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą z 18 stycznia 1951 roku, jest to dzień wolny od pracy. 11 listopada uczniowie nie idą do szkół, a na uczelniach nie odbywają się zajęcia.