Wideo Najnowsze aborcja + 2 małgorzata kidawa-błońskatłit Natalia Durman Dzisiaj, 12-02-2021 10:06 Czwarta przesłanka do aborcji? Małgorzata Kidawa-Błońska o projekcie KO - Pracujemy bardzo intensywnie. Nie jesteśmy jednorodną formacją - są ludzie o poglądach bardziej lewicowych, bardziej prawicowych. Żadne rozwiązanie, które jest w pół drogi, nie zadowoli wszystkich, ale mamy wszyscy świadomość, że potrzebna jest nowa umowa społeczna, nowe podejście do spraw rodziny, kobiet - mówiła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska w programie "Tłit", pytana o projekt ws. aborcji. - To nie jest burzliwa dyskusja, ale bardzo poważna, bardzo merytoryczna. W wielu sprawach zgodziliśmy się w 100 proc., w wielu pół na pół. Sądzę, że do końca przyszłego tygodnia będziemy mogli przedstawić stanowisko PO i KO - podkreśliła. Dopytywana, czy projekt będzie szedł w kierunku liberalizacji, odparła: "Jeszcze mamy rozmowy, ale prawdopodobnie będziemy dopuszczali, poza trzema przesłankami, które były do tej pory, jeszcze jeden, czwarty warunek, kiedy kobieta będzie mogla dokonać aborcji". Rozwiń pani marszałek Czy potwierdza pani … Rozwiń Transkrypcja: pani marszałek Czy potwierdza pani informacje przekazane przez liderów klubu koalicji Obywatelskiej że pani pani zespół przedstawi projekt w związku z przepisami dotyczącymi w przyszłym tygodniu wszystko wskazuje na to że tak nasz zespół pracuje Pracujemy bardzo intensywnie Jak państwo widzicie Platforma Obywatelska to są nie jesteśmy taką informację córuś pogoda w bardziej lewicowych bardziej prawicowych i tak i to jest bardzo ważna dyskusja jak będę musiał sobie w Japonii marszałek bo pani przewodzi temu z dyskusja z burzliwa czy faktycznie udało się wypracować jakieś rozwiązania które zadowolą wszystkich mimo że to będzie trudne to jasne nigdy nie za żadne rozwiązanie które jest w pół drogi nie zadowoli wszystkich ale wszyscy świadomość że potrzebna jest nowa umowa społeczna nowe podejście do do spraw i rodziny i kobiet i spraw myślenia o tym że w Polsce to nie jest burzliwa dyskusja ale bardzo poważna bardzo merytoryczna wielu sprawach zgodziliśmy się w 100% wielu pół na pół ja sądzę że do końca przyszłego będziemy mogli przedstawić stanowisko koalicji Platforma Obywatelska to faktycznie jest emocjonująca i pytanie czy ten głos który pani teraz decyduje jest emocjonujący czy jest merytoryczny Tesco Lębork która udzieliła wywiadu w Dzienniku Gazecie Prawnej mówi tak nie koalicja Obywatelska sobie myśli że nie będzie w Polsce w końcu legalnej aborcji ale to jest zaklinanie rzeczywistości a ja Zapewniam mówi Marta Lempart że będzie aborcja w Polsce legalna bezpieczna darmowa na żądanie jak wygramy to będzie argentynki 15 lat walczyły i wywalczyły Zgadza się pani z Marta Lempart zgadzam że czas prawa musi być regulowana i że jeżeli ma dojść do aborcji to ona mówi legalna i bezpieczna Nie możemy dopuścić do tego żeby rozwijało się pod ziemię aborcyjne w naszym kraju tak ma dojść do aborcji musi być legalna bezpieczna dla kobiety i kobieta musi mieć prawo wyboru dlatego trzeba stworzyć takie prawo żeby ona to prawo wyboru miał pewnymi warunkami żeby to była świadoma decyzja a nie decyzja w wyniku akcji czy Sławek Albanii Marta Lempart mówi to o aborcji na żądanie jakieś prywatne zdanie Pan moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak aborcja na żądanie aborcja to nie jest środek antykoncepcyjny Jeżeli kobieta decyduje się na podjęcie takiej decyzji to ma ku temu przesłanki i Ważne że jeżeli podejmuje taką decyzję żeby była pewna że to jest dobra decyzja A co najważniejsze żeby wiedziała że kiedy będzie w tej trudnej sytuacji to państwo i organizacje to nie może być tak że kobieta zostaje sama i szczególnie ta najsłabsza najmniej wykształcona najbiedniejsza dlatego aborcja na życzenie nikomu się nie ja nie lubię tego słowa przeciwko aborcji ale wiem że kobieta musi mieć prawo do podjęcia decyzji i musi wiedzieć jak czym ta decyzja z Kalkuty do pani marszałek w przyszłym tygodniu a jeżeli on musi bezpieczna marszałek ten projekt który zaprezentujecie w przyszłym tygodniu on będzie szedł w kierunku liberalizację jak rozumiem wędził prawdopodobnie jak mówię To są ostatnie nie chcę tutaj jeszcze mamy rozmowy ale będziemy dopuszczali poza tymi trzema przesłanka był do tej pory w tej umowie która została złamana jeszcze 1/4 warunek kiedy kobieta będzie mogła wykonać aborcję ale nie na życzenie ale Pod pewnymi Pod pewnymi zadaniami które musi wykonać ale proszę poczekać jeszcze parę dni przedstawił to wszyscy razem