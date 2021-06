Czwarta fala koronawirusa w Polsce. Prof. Wojciech Maksymowicz oskarża PiS

- Niestety sytuacja przygotowania nas do tego, żeby nie było czwartej fali, jest słaba. Jest bardzo, bardzo wysokie ryzyko, że ona będzie. To wynik konkretnych obserwacji. Jeżeli w tej chwili mamy dwukrotnie zaszczepione 34 proc. populacji, to jest co najmniej dwa razy mniej, niż trzeba. Tutaj ponieśliśmy poważną klęskę. Tak jak na początku było to wytłumaczalne brakiem podaży szczepionek, to w tej chwili wyłącznie organizacją tego, promocją i przekonaniem ludzi - mówił prof. Wojciech Maksymowicz (Polska 2050 Szymona Hołowni) w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Jest sztampowo. Są billboardy, pojawiają się spoty. Jakieś firmy PR-owskie zadziałały, ale nie tak, jak wtedy, kiedy chce się wygrać wybory. Wtedy absolutnie wszystko kręci się w tym kierunku. Bez przerwy - dodał.