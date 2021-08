Czwarta fala COVID-19. "Otwierając szkoły, tworzymy nowy teren dla wirusa"

Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19 nie ma wątpliwości, że powrót dzieci do szkół wpłynie na wzrost liczby zakażeń. - Wiemy, że dzieci chorują z powodu wariantu Delta. Przenoszą go na swoje otoczenie. Otwierając szkoły, tworzymy nowy teren dla wirusa. Pytaniem nie jest, czy czwarta fala pandemii nastąpi, ale kiedy nastąpi i jak silna będzie - stwierdził w programie "Newsroom WP" dr Paweł Grzesiowski. Jego zdaniem wirus może rozprzestrzeniać się wolniej, niż w roku ubiegłym, ponieważ mamy już grupę osób zaszczepionych. Za to dysproporcja w liczbie szczepień przeciw COVID-19 w poszczególnych województwach może sprawić, że czwarta fala koronawirusa będzie dynamiczniej rozwijała się na wschodzie kraju. - To oznacza, że musimy regionalnie zarządzać walką z pandemią - ocenił pediatra.