Czterotygodniowa Luiza 11 dni walczyła o życie. Akt oskarżenia wobec rodziców dziewczynki

Są nowe informacje w sprawie czterotygodniowej Luizy. W lutym w ciężkim stanie trafiła do malborskiego szpitala. Miała liczne obrażenia, w tym złamania kości ciemieniowej lewej, obrzęk mózgu, złamania kończyn. Teraz prokuratura oskarża rodziców.

O sprawie donosi portal fakt.pl. - Prokurator zarzucił oskarżonym popełnienie wspólnie i w porozumieniu przestępstwa znęcania się fizycznego nad dziewczynką oraz spowodowanie u niej ciężkich obrażeń ciała, przez co usiłowali pozbawić ją życia - powiedział prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Dodał, że doprowadziliby do śmierci dziecka, gdyby nie pomoc medyczna, którą udzielono dziewczynce. 11 dni dziewczynka walczyła o życie na oddziale intensywnej terapii dziecięcej. To lekarze zawiadomili policję.

Akt oskarżenia. Co na to rodzice?

20-letniej matce i 21-letniemu ojcu grozi dożywocie. Najniższa kara to osiem lat. Według lekarzy obrażenia powstały w różnym czasie. Rodzice zaś, kiedy przywieźli córkę do szpitala, mówili, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Luiza miała uderzyć się o fotelik.